Полузащитник « Вильярреала » Санти Комесанья отреагировал на жалобы « Реала » на судейство. В матче этих команд гол Винисиуса Жуниора был отменен после вмешательства ВАР, а сам бразилец был удален за то, что схватил Натана Салиба за волосы.