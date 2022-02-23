Журнал «Профиль»

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Взрыв прогремел у троллейбусного депо в Луганске

Взрыв прогремел у троллейбусного депо в Луганске

В Луганске в ночь на среду, 23 февраля, произошел взрыв. Об этом рассказали в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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