В Канске нашли двух пациентов ПНД, сбежавших из учреждения накануне

В Канске Красноярского края двое пациентов психоневрологического диспансера устроили побег. 42-летний Олег и 35-летняя Ольга самовольно покинули учреждение на улице Муромской, предварительно сменив больничную одежду на камуфляжный костюм и чёрную ветровку с капюшоном.