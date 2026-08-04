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Аргументы недели

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В Канске нашли двух пациентов ПНД, сбежавших из учреждения накануне

В Канске нашли двух пациентов ПНД, сбежавших из учреждения накануне

В Канске Красноярского края двое пациентов психоневрологического диспансера устроили побег. 42-летний Олег и 35-летняя Ольга самовольно покинули учреждение на улице Муромской, предварительно сменив больничную одежду на камуфляжный костюм и чёрную ветровку с капюшоном.

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