В Краснодаре длина отремонтированных дорог за 8 лет – как путь до Элисты

В 2024 году завершилось строительство нескольких новых дорог: • по улице Ратной Славы (1,38 км); • по улице Тополиной (1,56 км); • по улице Сербской (0,65 км); • к Дворцу Самбо (0,89 км); • а также была построена автостоянка на улице Дзержинского.