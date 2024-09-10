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В Краснодаре длина отремонтированных дорог за 8 лет – как путь до Элисты

В Краснодаре длина отремонтированных дорог за 8 лет – как путь до Элисты

В 2024 году завершилось строительство нескольких новых дорог: • по улице Ратной Славы (1,38 км); • по улице Тополиной (1,56 км); • по улице Сербской (0,65 км); • к Дворцу Самбо (0,89 км); • а также была построена автостоянка на улице Дзержинского.

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