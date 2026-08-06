Россия всегда готова к диалогу на украинском треке, но не допустит пренебрежения национальными интересами РФ – Фадеев

Правительство России всегда готово к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, но не допустит пренебрежения национальными интересами и безопасностью РФ со стороны Киева и Запада, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев на еженедельном брифинге.
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