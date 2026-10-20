Пограничный переход КПП «Ак-Тилек» – «Карасу» остаётся одним из ключевых сухопутных узлов в системе грузоперевозок между Кыргызстаном и Казахстаном, через который ежедневно проходят потоки коммерческих грузов, сырья и товаров народного потребления.