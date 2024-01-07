Новое сообщение от авторов Spyro Reignited Trilogy заставило фанатов с волнением ждать новостей в 2024 годуПрошло шесть лет с момента выхода Spyro Reignited Trilogy и гораздо больше с момента выхода последней новой части серии.
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