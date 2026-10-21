Зять президента США Джаред Кушнер заявил об «обнадеживающем прогрессе» в переговорах по Украине. Об этом американский переговорщик написал в соцсети X .
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И сколько ещё лет эти грёбаные переговоры будут носить конструктивный характер ?!