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Путин поручил выделить средства на проект по развитию космической ядерной энергетики

Путин поручил выделить средства на проект по развитию космической ядерной энергетики

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с «Роскосмосом» и «Росатомом» принять решения о выделении средств на проект по развитию космической ядерной энергетики, начиная с 2024 года, – сообщили в Кремле.

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