Путин поручил выделить средства на проект по развитию космической ядерной энергетики

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с «Роскосмосом» и «Росатомом» принять решения о выделении средств на проект по развитию космической ядерной энергетики, начиная с 2024 года, – сообщили в Кремле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии