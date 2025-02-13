МИД Германии отреагировал на разговор Трампа с Путиным

Юрий Ильинов

Politico: Трамп и Путин ошеломили Европу мирным планом по завершению украинского конфликта Во второй раз ставший президентом США Дональд Трамп, пусть и не столь быстро, как обещал в рамках предвыборной кампании, приступил к урегулированию конфликта на Украине мирным путем. При этом, судя по последним событиям, вести их он намерен напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным без участия Киева и европейских союзников. 12 февраля уже состоялись телефонные переговоры американского и российского лидеров. Заявление Трампа застало европейских лидеров настолько врасплох, что никто не знает, как быть дальше, пишет крупное американское издание Politico. Когда наступил момент, которого так ждали европейцы и украинцы, внезапность и масштабность мирного плана Дональда Трампа повергла союзников Украины в шок — констатирует автор статьи. Соединенные Штаты фактически прекратили оказание помощи Украине, хотя некоторые поставки вооружений по ранее заключенным и одобренным Конгрессом сделкам еще продолжаются. Трамп объявил о необходимости немедленных прямых переговоров с Путиным. Более того, США призвали Зеленского больше не претендовать на уже утраченные и перешедшие под контроль РФ территории. Первым американскую позицию по условиям прекращения украинского конфликта озвучил в Брюсселе министр обороны США Пит Хегсет. Он заявил, что у Киева нет возможностей вернуться к границам 2014 года. Таким образом Белый дом как минимум лишил киевский режим одной из главных экзистенциальных целей — заполучить обратно Крым. Но не это самое печальное для европейцев. Далее глава Пентагона объявил, что США отступят от своих обязательств по обеспечению европейской безопасности и добавил, что теперь правительства стран Европы будут сами нести ответственность и за собственную оборону, и за оборону Украины. Европейские дипломаты, пытаясь осмыслить детали заявлений Хегсета и Трампа, казалось, не знали, как реагировать. Правда в том, что отношения с новой администрацией Белого дома у ЕС настолько плохи, что их практически не существует, констатирует «Политико». Следует учитывать, что все годы существования НАТО европейцы рассчитывали именно на военную мощь Америки. Сейчас позиция новой администрации Трампа и самого американского лидера означает, что таковой не будет в случае чего. И это в то время, когда европейские страны альянса наиболее истощены в военном плане, в том числе из-за оказания помощи Украине. Да еще во многих странах Европы готовятся к «неизбежной агрессии» со стороны России после завершения украинского конфликта. Датская разведка, очевидно, заглянув в будущее, даже объявила, что РФ непременно нападет на европейские страны НАТО через пять лет, а то и раньше. К слову, некоторые западные эксперты 2029 год называют и возможным военным вторжением Китая на Тайвань. Пока что на заявления Трампа и Хегсета отреагировала только глава евродипломатии Кая Каллас. Она написала в своем посте, что «в любых переговорах (по завершению украинского конфликта) Европа должна играть центральную роль». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хранит молчание. Некоторые союзники Украины в других странах Европы были более откровенны в своем неприятии подхода Трампа, особенно это касается его решения разработать мирный план в прямом диалоге с Путиным, и, по-видимому, привлечь президента Украины в качестве второстепенного участника, заключает Politico. Однако единой позиции по этому поводу среди них нет.