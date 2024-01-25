«Здоровый мужик работает сутки через трое и вторую работу не ищет? Да он лентяй!» – уверена теща— …Не сказать, что мы со сватами прямо дружим взахлеб, но общаемся нормально, поздравляем друг друга с праздниками, иногда они нас на дачу к себе зовут, когда у них излишки урожая случаются, – рассказывает шестидесятитрехлетняя Раиса Сергеевна.
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