Трагедия всеобщей мобилизации на Украине. Самые пронзительные случаи

Зачастую за мужчин вступаются их матери и жены, пытаются отбить близких у сотрудников ТЦКВ Тернополе 25 августа 2026 года толпа напала на сотрудников ТЦК, разгромила служебный автомобиль, а одного из военнослужащих пришлось госпитализировать.