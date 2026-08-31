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МОСИНФОРМ

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Семь помещений свободного назначения на востоке Москвы выставили на аукционы

Семь помещений свободного назначения на востоке Москвы выставили на аукционы

Москва выставила на торги семь помещений свободного назначения рядом со станциями метро «Щелковская» и «Первомайская».

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