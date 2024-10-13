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Военный суд отменил оправдательный приговор членам организации «ЕНОТ»

Военный суд отменил оправдательный приговор членам организации «ЕНОТ»

Второй Западный окружной военный суд аннулировал оправдательный вердикт, вынесенный четырем членам общественной организации «ЕНОТ» («Единые народные общинные товарищества»), обвиняемых в бандитизме, и отправил дело на повторное разбирательство.

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