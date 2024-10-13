Военный суд отменил оправдательный приговор членам организации «ЕНОТ»

Второй Западный окружной военный суд аннулировал оправдательный вердикт, вынесенный четырем членам общественной организации «ЕНОТ» («Единые народные общинные товарищества»), обвиняемых в бандитизме, и отправил дело на повторное разбирательство.
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