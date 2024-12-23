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Сафонов опубликовал пост после победного матча «ПСЖ»

Сафонов опубликовал пост после победного матча «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после победного матча в Кубке Франции.Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после победного матча в Кубке Франции.

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