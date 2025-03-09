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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Центробанке РФ оценили ситуацию на рынке первичной недвижимости

Центробанк РФ не ожидает массовых банкротств, но новых проектов в ближайшие два года будет немного. Об этом заявила «Российской газете» директор департамента финансовой стабильности, член совета директоров Центробанка РФ Елизавета Данилова.

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