В Центробанке РФ оценили ситуацию на рынке первичной недвижимости

Центробанк РФ не ожидает массовых банкротств, но новых проектов в ближайшие два года будет немного. Об этом заявила «Российской газете» директор департамента финансовой стабильности, член совета директоров Центробанка РФ Елизавета Данилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии