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Царьград

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Министр Украины заявил о снижении экспорта сельхозпродукции на 50%

Министр Украины заявил о снижении экспорта сельхозпродукции на 50%

В этом году Украина сможет экспортировать лишь 50% сельхозпродукции из-за простоя портов Одессы. Министр аграрной политики Тарас Высоцкий отмечает, что при благоприятных обстоятельствах этот показатель не превысит 50%.

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