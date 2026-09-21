Сборная России по футболу представила новую форму

Российский футбольный союз в своем Telegram-канале представил новую форму.Домашний комплект выполнен в красном цвете.
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