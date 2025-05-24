Мозамбик начал расследование нападения террористов на российское судно

Мозамбик начал расследовать инцидент с нападением на российское океанографическое судно «Атлантида». Об этом со ссылкой на представителя правительства африканской страны сообщает портал Club of Mozambique.
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