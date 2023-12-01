«Лесные школы» в СССР: самые необычные учебные заведения

От словосочетания «лесная школа» веет сказкой, волшебством. У некоторых перед глазами тут же появляются иллюстрации из детских книжек, на которых за пеньками вместо пар сидят обитатели леса и внимательно слушают педагога (чаще всего данная роль выпадала мудрой сове).
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