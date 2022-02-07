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Валиева и Галлямов рухнули, танцевальный дуэт проиграл. Почему отсутствие замен в команднике положительно сказалось на сборной России?

Валиева и Галлямов рухнули, танцевальный дуэт проиграл. Почему отсутствие замен в команднике положительно сказалось на сборной России?

Ошибки, золото и новые рекорды остались за нами Спорт несправедлив. Он противоречив. Даже безоговорочная золотая медаль нашей сборной в олимпийском команднике оставит в воспоминаниях не только радость от победы, но и боль от мало объяснимой тактики ФФККР по выбору спортсменов для выступления.

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