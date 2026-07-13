Эксперт Станкевич предупредила, что после приема магния могут измениться сны

Магний не является снотворным средством, но может влиять на сон, так как участвует в важных процессах организма: энергетическом обмене, синтезе АТФ, работе митохондрий и транспорте ионов натрия, калия и кальция.
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