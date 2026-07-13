360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

Эксперт Станкевич предупредила, что после приема магния могут измениться сны

Эксперт Станкевич предупредила, что после приема магния могут измениться сны

Магний не является снотворным средством, но может влиять на сон, так как участвует в важных процессах организма: энергетическом обмене, синтезе АТФ, работе митохондрий и транспорте ионов натрия, калия и кальция.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии