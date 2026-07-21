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Зачем Starlink нового поколения устанавливают в Tesla Cybercab: для автопилота спутниковый интернет не нужен

Зачем Starlink нового поколения устанавливают в Tesla Cybercab: для автопилота спутниковый интернет не нужен

Глава направления ИИ Tesla подтвердил, что автономное вождение не зависит от подключения к сетиРуководитель подразделения искусственного интеллекта Tesla Ашок Эллусвами (Ashok Elluswamy) прокомментировал недавний анонс интеграции Starlink V5 в роботакси Cybercab.

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