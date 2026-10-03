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Татар-информ

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Госдолг США превысил 40 трлн долларов и может достичь 50 трлн к 2030 году

Госдолг США превысил 40 трлн долларов и может достичь 50 трлн к 2030 году

Госдолг США прибавил более 260 миллиардов долларов к рекордным 40 триллионам. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

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