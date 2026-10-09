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МОСИНФОРМ

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Состоялась патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов»

Состоялась патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов»

6 и 7 октября 2026 года на территории Московской области прошла одиннадцатая ежегодная патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов».

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