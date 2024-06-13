Роман Костомаров рассказал о жизни после ампутации конечностей

Фигурист Роман Костомаров продолжает удивлять всех своими достижениями после тяжелых испытаний. Он был вынужден провести полгода в больнице после того, как у него диагностировали серьезное заболевание, потребовавшее ампутации конечностей.
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