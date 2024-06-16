В «Артеке» появится новый лагерь и Центр инновационно-образовательных технологий

Последнее десятилетие стало периодом возрождения детского центра «Артек». Здесь реконструировано более 280 тысяч квадратных метров площадей – это корпуса девяти лагерей, более 20 километров дорог, инженерные сети, столовые, спортплощадки.
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