Зеленский сорвал «самую легкую» сделку: заявление главы Минфина США

По словам Бессента, соглашение было практически готово к подписанию и представляло собой "самое легкое дело в мире", но президент Зеленский, вступив в спор в Белом доме, неожиданно отказался от подписания документа.
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