Сотрудники МВД России раскрыли убийство, совершенное во Владивостоке в 1995 году

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Приморского края, Краснодарского края, города Комсомольска-на-Амуре и следователями СУ СК России по Приморскому краю раскрыли убийство, которое было совершено почти 30 лет назад.
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