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Объявлены победители конкурса «Фотограф 2024 года»

Объявлены победители конкурса «Фотограф 2024 года»

Страшная фотография гиен, поедающих бегемота в заповеднике Масаи-Мара (Кения), стала абсолютным победителем в конкурсе «Фотограф года 2024» / © Frankie Adamson  Второе место досталось Джейн Томсон из Канады за ее креативный портрет виолончелистки / © Jane Thomson Третье место досталось Джессике Макговерн из Великобритании за ее фотографию собаки, бегущей у по пляжу / © Mike Kitchen Победитель в номинации «Событийный фотограф года» / © Mark Lynham Победитель в номинации «Архитектурный фотограф года» / © Andre Boto Победитель в номинации «Лучший портретный фотограф года» / © Christina Lauder Победитель в номинации «Лучший монохромный снимок года» / © David Bostock Победитель в номинации «Художественный фотограф года» / © Feargal Quinn Победитель в номинации «Лучший маркофотограф года» / © Kutub Uddin .

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