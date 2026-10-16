Встреча прошла в Первопрестольном Эчмиадзине, где обсуждались также возвращение удерживаемых в Азербайджане пленных и сохранение армянского духовного и культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вот и всё: Россия...
- В Новосибирской о...
- Глава отдела Росп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым