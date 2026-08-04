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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус хочет владеть 100% прав после продления контракта с «Реалом» и требует подписной бонус, как у Мбаппе (As)

Винисиус Жуниор озвучил свои требования для продления контракта с «Реалом». По информации As, бразильский вингер хочет получать 20 миллионов евро в год после уплаты налогов – по нынешнему соглашению он получает в среднем 15 млн евро в год, при этом зарплата увеличивается каждый сезон.

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