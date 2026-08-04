Винисиус хочет владеть 100% прав после продления контракта с «Реалом» и требует подписной бонус, как у Мбаппе (As)

Винисиус Жуниор озвучил свои требования для продления контракта с «Реалом». По информации As, бразильский вингер хочет получать 20 миллионов евро в год после уплаты налогов – по нынешнему соглашению он получает в среднем 15 млн евро в год, при этом зарплата увеличивается каждый сезон.