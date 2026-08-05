Владельцы пунктов выдачи Wildberries требуют снижения арендных платежей на фоне падения доходов

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries в России начали обращаться к арендаторам с просьбами о снижении арендных платежей, что связано с падением доходов и проблемами с логистикой товара.
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