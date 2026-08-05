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Регионы России

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Владельцы пунктов выдачи Wildberries требуют снижения арендных платежей на фоне падения доходов

Владельцы пунктов выдачи Wildberries требуют снижения арендных платежей на фоне падения доходов

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries в России начали обращаться к арендаторам с просьбами о снижении арендных платежей, что связано с падением доходов и проблемами с логистикой товара.

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