Врач объяснила, кому стоит отказаться от мандаринов

Есть несколько категорий людей, которым нужно отказаться от мандаринов, которым стоит воздержаться от поедания мандаринов, сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Сабина Дельманова .
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