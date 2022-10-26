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Рязанскому приборному заводу исполнилось 104 года

Рязанскому приборному заводу исполнилось 104 года

25 октября Рязанский приборный завод отметил 104-ую годовщину со дня основания. На торжественном мероприятии коллектив предприятия принимал поздравления зампреда Рязанской областной думы Николая Макарикова, председателя Рязанской городской думы Ларисы Максимовой, первого замминистра экономразвития региона Нины Соломоновой, замглавы аппарата администрации Рязани Евгении Власовой, председателя Рязанской областной профсоюзной организации Российского союза работников радиоэлектронной промышленности Андрея Мельгунова и гендиректора АО «ГРПЗ» Бориса Виноградова.

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