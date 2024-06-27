Alpine продлила контракт с Пьером Гасли

AlpineЗаводская команда Alpine в Формуле 1 объявила первого пилота на сезон 2025 года. Французский коллектив анонсировал продолжение сотрудничества с действующим гонщиком команды Пьером Гасли — с французом подписано новое многолетнее соглашение.
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