Рогов назвал информацию о концерте Ивлеевой в Мелитополе украинским вбросом

Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram назвал информацию о концерте блогера Анастасии Ивлеевой, а также певцов Shaman и Олега Газманова в Мелитополе Запорожской области украинским вбросом.
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