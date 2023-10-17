Стало известно, во сколько тулякам обойдется традиционный новогодний набор продуктов и атрибутики

Уже в октябре россияне начинают задумываться о праздновании Нового года. Тульская служба новостей решила зафиксировать цены на стартовый праздничный набор в октябре 2023 года, а потом сравнить их с декабрьскими.
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