Российские военные уничтожили FPV-дронами технику ВСУ на донецком направлении

РИА Новости/Евгений Биятов Военные отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа ударными FPV-дронами уничтожили военную технику украинских боевиков на донецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии