Эндокринолог Павлова назвала 10 главных способов похудеть без занятий спортом

Принципы правильного питания начинаются с совета есть утром белок.Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова сформулировала в своем телеграм-канале принципы правильного питания, которые позволят вам контролировать вес и избавиться от лишних килограммов без «прозябания в спортзалах».