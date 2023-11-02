Эндокринолог Павлова назвала 10 главных способов похудеть без занятий спортом

Принципы правильного питания начинаются с совета есть утром белок.Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова сформулировала в своем телеграм-канале принципы правильного питания, которые позволят вам контролировать вес и избавиться от лишних килограммов без «прозябания в спортзалах».
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