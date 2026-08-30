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Мировое обозрение

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В России с 1 сентября заработает новый ГОСТ на булочки, сдобу и лепёшки

В России с 1 сентября заработает новый ГОСТ на булочки, сдобу и лепёшки

С 1 сентября в России начинают действовать новые правила для тех, кто печёт хлеб. Росстандарт утвердил ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, и это первый серьёзный пересмотр за 40 лет.

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