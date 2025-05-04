Уничтожим Украину, чтобы не досталась русским. Тактика выжженной земли против грандиозного праздника Победы Сегодня прочитал странное сообщение о том, что в штабах ВСУ на полном серьезе рассматривается вопрос о применении тактики «выжженной земли» на ЛБС.
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