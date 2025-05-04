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Уничтожим Украину, чтобы не досталась русским. Тактика выжженной земли против грандиозного праздника Победы

Уничтожим Украину, чтобы не досталась русским. Тактика выжженной земли против грандиозного праздника Победы

Уничтожим Украину, чтобы не досталась русским. Тактика выжженной земли против грандиозного праздника Победы Сегодня прочитал странное сообщение о том, что в штабах ВСУ на полном серьезе рассматривается вопрос о применении тактики «выжженной земли» на ЛБС.

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