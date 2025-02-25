Вэнс заявил, что Зеленский не желает быстро заканчивать конфликт

Украинское правительство не сможет повлиять на Трампа Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Владимир Зеленский не хочет быстро заканчивать конфликт на Украине, передает издание Daily Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии