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Совет по дому

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Легендарное «Краковское» — те самые пирожные из советской кулинарии. Выглядит безупречно на праздничном столе

Легендарное «Краковское» — те самые пирожные из советской кулинарии. Выглядит безупречно на праздничном столе

Пирожное “Краковское” — это нежная домашняя выпечка с рассыпчатой основой и воздушным белковым слоем, который после запекания покрывается тонкой румяной корочкой.

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