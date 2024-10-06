Фото: Царьград В Хабаровске таксист-мигрант пытался похитить двух сестёр 11 и 14 лет. Мужчина закрылся с ними машине.
Таксист-мигрант закрылся в машине с двумя девочками: Отбить детей помогли учителя
Комментарии
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А
Андрей
Взял мигранта на работу без разрешения, отозвать лицензию и в тюрьму иначе порядка не будет.
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5 час.
Азохен вей товарищи бояре
А в тюрьму за преступление садить не надо ? Простить и понять ?
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2 час.
Георгий Корнев
ранее губернатор Хабаровского края опубликовал постановление, согласно которому мигрантам могут запретить водить такси и автобусы даже при условии наличия патента на трудоустройство. Так могут, или запретил? Между словом "сказал" и словом "сделал" большая дистанция.
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1 час.
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