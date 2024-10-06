Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тамбасов
    Шансов нет. У Бастрыкина прав и влияния куда больше, но и он ничего не может сделать ни с мигрантами, ни с коррупцией...Сможет ли Артём Ж...
  • Михаил Сартин
    А еще в Советском Союзе пенсионеры уходили на пенсию в 55 - 60 лет. И пенсия была такой, что не надо было подрабатывать.Наверху предложил...
  • Егор П
    Всех под жопу и домой в кишлакДва мигранта, исп...

Таксист-мигрант закрылся в машине с двумя девочками: Отбить детей помогли учителя

Таксист-мигрант закрылся в машине с двумя девочками: Отбить детей помогли учителя

Фото: Царьград В Хабаровске таксист-мигрант пытался похитить двух сестёр 11 и 14 лет. Мужчина закрылся с ними машине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Андрей
Взял мигранта на работу без разрешения, отозвать лицензию и в тюрьму иначе порядка не будет.
Ответить
5 час.
Азохен вей товарищи бояре
А в тюрьму за преступление садить не надо ? Простить и понять ?
Ответить
2 час.
Георгий Корнев
ранее губернатор Хабаровского края опубликовал постановление, согласно которому мигрантам могут запретить водить такси и автобусы даже при условии наличия патента на трудоустройство.  Так могут, или запретил? Между словом &quot;сказал&quot; и словом &quot;сделал&quot; большая дистанция.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх