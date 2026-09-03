В Курске плату за укусы бродячих псов власть хочет взыскать с тех, кто их отлавливает

В Курске разразился очередной скандал, который может оставить город без защиты от бродячих псов. Местные власти Сеймского округа, потратившие в прошлом году более 1,5 млн рублей на компенсации жертвам собачьих укусов, решили переложить эти расходы на плечи подрядчика, занимающегося отловом животных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Зюганов похвастал...
- В Советском суде ...
- Клычков прокоммен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым