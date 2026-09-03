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В Курске плату за укусы бродячих псов власть хочет взыскать с тех, кто их отлавливает

В Курске плату за укусы бродячих псов власть хочет взыскать с тех, кто их отлавливает

В Курске разразился очередной скандал, который может оставить город без защиты от бродячих псов. Местные власти Сеймского округа, потратившие в прошлом году более 1,5 млн рублей на компенсации жертвам собачьих укусов, решили переложить эти расходы на плечи подрядчика, занимающегося отловом животных.

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