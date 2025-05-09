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ФСБ рассекретила документы о священниках-униатах, проповедовавших фашизм

ФСБ рассекретила документы о священниках-униатах, проповедовавших фашизм

Священники униатской церкви в Закарпатской области УССР во время Второй мировой войны поддерживали фашистов и пропагандировали их идеологию, следует из документов, рассекреченных ФСБ (копии есть в распоряжении ТАСС).

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