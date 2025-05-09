ФСБ рассекретила документы о священниках-униатах, проповедовавших фашизм

Священники униатской церкви в Закарпатской области УССР во время Второй мировой войны поддерживали фашистов и пропагандировали их идеологию, следует из документов, рассекреченных ФСБ (копии есть в распоряжении ТАСС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии