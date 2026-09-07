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Вейналдум перешел в «Аль-Иттихад» свободным агентом. Последние 3 года экс-хавбек «Ливерпуля» играл за «Аль-Иттифак»

«Аль-Иттихад» объявил о переходе хавбека Джорджиньо Вейналдума . 35-летний нидерландец перешел в саудовский клуб на правах свободного агента после ухода из « Аль-Иттифака », за который выступал последние три сезона.

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