 В Сочи мертвецки пьяного рыбака едва не смыло потоком горной реки Мацесты

В Сочи мертвецки пьяного рыбака едва не смыло потоком горной реки МацестыМужчина средних лет на берегу реки Мацесты в Сочи планировал провести выходной за рыбалкой, но постепенно позабыл о настоящей цели своего визита на реку.
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