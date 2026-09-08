Каллас вновь призвала усилить давление на РФ и увеличить поддержку Украины

Кая Каллас потребовала усилить давление на Россию ради окончания конфликта на Украине. Евросоюз выделил Киеву первые 8,47 миллиарда евро в рамках программы кредитования и одобрил выделение еще 6,1 миллиарда евро, в том числе на ПВО.