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Каллас вновь призвала усилить давление на РФ и увеличить поддержку Украины

Каллас вновь призвала усилить давление на РФ и увеличить поддержку Украины

Кая Каллас потребовала усилить давление на Россию ради окончания конфликта на Украине. Евросоюз выделил Киеву первые 8,47 миллиарда евро в рамках программы кредитования и одобрил выделение еще 6,1 миллиарда евро, в том числе на ПВО.

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